Відвідувачів Żabka, які придбають спеціальні ваучери, будуть консультувати медики компанії HomeDoctor. Таку послугу Żabka вирішила запровадити напередодні ймовірної нової хвилі пандемії.

Цікаво Скільки грошей переказали з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаюча інфографіка

Які ваучері продає Żabka

В мережі пропонують ваучери на лікарську телеконсультацію таких двох видів:

поради від терапевта – ціна 55 злотих (близько 385 гривень);

розмова з лікарем вузької спеціалізації – 75 злотих (приблизно 525 гривень). У цьому випадку покупець можна обрати серед 16 спеціалістів: алерголога, ендокринолога, дерматолога, ортопеда, пульмонолога, гінеколога, дієтолога та інших.

Як використати ваучер на медичну консультацію від Żabka

Щоб скористатися послугою, потрібно попередньо замовити телеконсультацію онлайн або за номером телефону 22 688 79 25. Під час реєстрації треба зазначити код ваучера.

Консультація у дистанційному режимі з лікарем може початися навіть через 15 хвилин після бронювання.

Представник HomeDoctor, окрім словесних порад, може виписати також рецепт ліків або лікарняний в електронному режимі.

Варто звернути увагу на те, що код ваучера від Żabka має обмежений час експлуатації. Ним слід скористатися протягом трьох місяців після придбання.