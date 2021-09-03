Посетителей Żabka, которые приобретут специальные ваучеры, будут консультировать медики компании HomeDoctor. Такую услугу Żabka решила ввести накануне возможной новой волны пандемии.
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Какие ваучеры продает Żabka
В сети предлагают ваучеры на врачебную телеконсультацию следующих двух видов:
- советы от терапевта – цена 55 злотых (около 385 гривен);
- разговор с врачом узкой специализации – 75 злотых (примерно 525 гривен). В этом случае покупатель можно выбрать среди 16 специалистов: аллерголога, эндокринолога, дерматолога, ортопеда, пульмонолога, гинеколога, диетолога и других.
Как использовать ваучер на медицинскую консультацию от Żabka
Чтобы воспользоваться услугой, нужно предварительно заказать телеконсультацию онлайн или по телефону 22 688 79 25. При регистрации нужно указать код ваучера.
Консультация в дистанционном режиме с врачом может начаться даже через 15 минут после бронирования.
Представитель HomeDoctor, кроме словесных советов, может выписать также рецепт лекарства или больничный в электронном режиме.
Стоит обратить внимание на то, что код ваучера от Żabka имеет ограниченное время эксплуатации. Им следует воспользоваться в течение трех месяцев после покупки.