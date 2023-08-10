Пані Наталія вже планує свою першу подорож з новим паспортом. Обіцяє поїхати до онуки, яка чекає її в Нідерландах.

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За кордон у 96 років

Наталія Коспа – найстарша жителька Рівненської області, яка оформила документ у 2023 році. Вже восени вона поїде до онуки в Амстердам.

Онука в літаку з нідерландцем познайомилася — і він її забрав. Я зв'язана з нею кровно і душею, вони сюди приїжджають, а я хочу побачити де вони і як там. Я вже у 1977 році Союз об'їздила, облетіла, пароплавом об'їхала, то мені не перший раз. Але це ризик, вже не ті літа, щоб це витримати. Але дух витримає,

— говорить пані Наталія.

Свій дух жінка загартувала ще в часи Другої світової. З 1943 року Наталія Коспа була зв'язковою УПА. Її, тоді ще 17-річну, радянська влада ув'язнила на два роки. Жорстоко допитували і катували чотири дні поспіль.

Жінка є найстаршою серед тих, хто отримав паспорт цього року / Фото Суспільне Рівне

Зараз жінка живе в Олександрії, а до Рівного приїхала спеціально, щоб забрати свій перший закордонний паспорт. Після мандрівки за кордон 96-річна Наталія Коспа обіцяє повернутися в Україну.

Хочу світ побачити. Я багато книжок читала, я знаю, що, де і як. То я хочу ще і своїми очима побачити. В Україну повернуся, бо довго ніде не можу бути — не хочу вмирати ніде, тільки в Україні,

— говорить вона.

Цікаво: Управління державної міграційної служби України в Рівненській області у 2023 році видало 8 закордонних паспортів людям, яким виповнилося 90 і більше років. І пані Наталія є серед них найстаршою.