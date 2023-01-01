Так, є ще кілька рис та відмінностей, які притаманні іспанському народові. Своїми спостереженнями, чим ще вирізняються іспанці, поділилася Аліна Кабакова – дівчина понад сім років тому переїхала з Києва до Іспанії, де заснувала власну компанію, яка допомагає іноземцям іммігрувати до країни.

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