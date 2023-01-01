Так, є ще кілька рис та відмінностей, які притаманні іспанському народові. Своїми спостереженнями, чим ще вирізняються іспанці, поділилася Аліна Кабакова – дівчина понад сім років тому переїхала з Києва до Іспанії, де заснувала власну компанію, яка допомагає іноземцям іммігрувати до країни.
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9 особливостей іспанців
- Іспанці вміють відпочивати та не беруться за зайву роботу.
- "No pasa nada" (нічого страшного) – як мантра-відповідь на будь-яку ситуацію.
- Багато іспанців гризуть нігті. А через Covid-19 тепер вони роблять це хоча б із помитими руками.
- На вихідних завжди збираються всією родиною, і вечеря в неділю з усіма бабусями та тітками для багатьох іспанських сімей – це обов'язковий ритуал.
- Іспанці дуже люблять собак. Багато жартів ходить про те, що дехто начебто любить собак більше, ніж своїх партнерів і заводять чергове щеня замість дитини.
- Мешканці Іспанії завжди пізно вечеряють. Коли уже починається ніч, вони тільки починають замовляти стартери.
- Іспанці цінять натуральну красу. Багато хто не зафарбовує сивину, не носять підборів і вже точно не підуть під ніж пластичного хірурга через якісь особливості тіла.
- У кафе чи ресторані заведено, що кожен платить за себе. Іспанський чоловік навряд чи оплатить вечерю за двох на першому побаченні.
- У сім'ї заведено розподіляти побутові обов'язки порівну.