Так, есть еще несколько черт и отличий, которые присущи испанскому народу. Своими наблюдениями, чем еще отличаются испанцы, поделилась Алина Кабакова – девушка больше семи лет назад переехала из Киева в Испанию, где основала собственную компанию, которая помогает иностранцам иммигрировать в страну.

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