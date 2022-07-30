Аби влитися в іспанське суспільство сповна, варто знати кілька фраз та висловів місцевою мовою. А зважаючи на те, що іспанці й дня не обходяться без іронії, тоді ловіть кілька цитат знаменитостей під гостреньким соусом.

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9 іронічних цитат іспанською мовою

La millor manera de explicar als teus hijos los impuestos es comiendote el trenta por ciento de su helado.

Найкращий спосіб пояснити дітям про податки — з'їсти 30% їхнього морозива.

Jamás ha habido un niño tan adorable que la madre no quiere poner a dormir.

Ніколи ще не було такої чарівної дитини, яку б мати не хотіла вкласти спати.

Si el amor es ciego... ¿Por qué la ropa interior tan popular?

Якщо любов сліпа, то чому спідня білизна така популярна?

La educación es lo que queda después de que uno se olvidó de todo lo que aprendió en la escuela.

Освіта – це те, що залишається після того, як людина забуває все, що вивчила у школі.

Un optimista pensa que este es el mejor mundo posible. Un pesimista tiene miedo de que eso sea verdad.

Оптиміст думає, що це найкращий із можливих світів. Песиміст боїться, що це правда.

La luz viaja mas rapido que el sonido. Es por eso que algunas personas semejen brillantes hasta que abren la boca.

Світло поширюється швидше за звук. Ось чому деякі люди виглядають блискуче, доки не відкриють рота.

Las mejores tres palabras de nuestra lengua son: "Te lo dije".

Найкращі три слова в нашій мові: "Я ж тобі казав".

No soy vegetariano, porque ame a los animales. Soy vegetariano, odio a las plantas.

Я вегетаріанець, не тому, що я люблю тварин. Я вегетаріанець, бо ненавиджу рослини.

El fet de que nadie se queje no significa que todos los paracaídas sean perfectos.

Те, що ніхто не поскаржився, не означає, що всі парашути ідеальні.

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