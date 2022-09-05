Так, продовжуємо розповідати цікаві та корисні факти про школи по всьому світу. Раніше ми уже ділилися особливостями польської, чеської та іспанської систем освіти. А на цей раз дізнаєтеся, як навчаються школярі у Німеччині.

І ще Чек-ліст для тих, хто їде з Польщі: які справи потрібно завершити перед виїздом з країни

Чим відрізняються німецькі школи від українських