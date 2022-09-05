Так, продовжуємо розповідати цікаві та корисні факти про школи по всьому світу. Раніше ми уже ділилися особливостями польської, чеської та іспанської систем освіти. А на цей раз дізнаєтеся, як навчаються школярі у Німеччині.
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Чим відрізняються німецькі школи від українських
- Ходити до школи у Німеччині обов'язково для всіх. За те, що дитина не навчається передбачаються штрафи.
- Цікава традиція – Schuhltüte. У свій перший день у школі першокласники обов'язково беруть конусоподібний пакет, наповнений канцелярією, солодощами та іграшками.
- У Німеччині зворотна система оцінювання: найвища оцінка – 1, найнижча – 6.
- Існує три типи шкіл. Hauptschule — дають базові знання з основних предметів. Навчання триває 9 років. Realschule — 10 років навчання і можливість працювати у сфері послуг. Gymnasium — 12 років навчання, після яких випускники можуть вступити до вишу.
- Школярі самі обирають предмети для вивчення і можуть від деяких відмовитися.
- Практично у всіх школах заборонені мобільні телефони. Натомість дозволено користуватися калькуляторами.
- У розкладі багато "вікон" посеред навчального дня. Така перерва між уроками може тривати до 4 –5 годин.
- Літні канікули по всій Німеччині тривають шість тижнів, але в залежності від регіону починаються і закінчуються в різний час.