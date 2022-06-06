8 музеїв Барселони, які можна відвідати безкоштовно

Барселона може похизуватися багатою культурою та історією. А пізнати ближче місто вам допоможуть численні музеї. Як частину з них відвідати безкоштовно, читайте далі.

Так, одне з найпопулярніших серед туристів іспанське місто налічує понад 55 музеїв, які присвячені різним сферам життя Барселони. Усі вони розповідають про місцеве мистецтво, історію, архітектуру, науку, спорт, війну та, звісно ж, море.

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Якщо більшість музеїв міста працюють безкоштовно неділями, то інші без квитка можна відвідати лише в першу неділю кожного місяця.

8 музеїв Барселони, які точно варто відвідати

MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya

Національний художній музей здивує вас класичним мистецтвом та сучасними виставками.

Безкоштовний вхід: у першу неділю кожного місяця та щосуботи до 15:00.

Адреса: Palau Nacional, Parc de Montjuïc.

Museu Picasso

Обов'язкове місце, якщо ви хочете познайомитися з творчістю Пабло Пікассо. У музеї зберігаються роботи художника, які він дав місту 50 років тому.

Безкоштовний вхід: перша неділя кожного місяця з 9:00 до 19:00 та щочетверга з 17:00 до 21:00.

Адреса: Carrer de Montcada, 15-23.

MUHBA, Museu d’Historia de Barcelona

Історичний музей, що дозволяє дізнатися багато нового про старожитності та розкопки Барселони та регіону.

Безкоштовний вхід: щонеділі з 15:00 до 20:00 та в першу неділю місяця протягом усього дня.

Адреса: Plaça del Rei.

Foto Colectania

Місце зустрічі для всіх любителів фотографії у місті. До кас цього музею часто можна побачити великі черги, що вже говорить самі за себе.

Безкоштовний вхід: перша неділя кожного місяця з 11:00 до 15:00.

Адреса: Passeig de Picasso, 14.

Museu Frederic Marès

У цьому музеї зберігаються десятки тисяч об'єктів, що документують спосіб життя та звичаї минулого.

Безкоштовний вхід: перша неділя кожного місяця з 11:00 до 20:00 та щонеділі з 15:00.

Адреса: Plaça Sant Iu, 5.

Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani

Культурний простір Барселони, який знайомить відвідувачів з творчістю сучасних художників. Тут також часто проводяться концерти та майстер-класи.

Безкоштовний вхід: перша неділя кожного місяця о 12:00.

Адреса: Carrer de Sant Adrià, 20.

Museu del Disseny

Все, що стосується сучасного дизайну та творчості, можна знайти у цьому музеї.

Безкоштовний вхід: перша неділя кожного місяця весь день та щонеділі з 15:00 до 20:00.

Адреса: Plaça de les Glòries Catalanes, 37.

Castell de Montjuïc

Фортеця Монжуїк, хоч і не є музеєм, але все одно відкривається безкоштовно у першу неділю місяця. Ще не бачили, що за його стінами? Тоді обов'язково варто зазирнути.

Безкоштовний вхід: перша неділя кожного місяця весь день.

Адреса: Ctra. de Montjuïc, 66.

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