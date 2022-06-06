Так, один из самых популярных среди туристов испанский город насчитывает более 55 музеев, посвященных разным сферам жизни Барселоны. Все они рассказывают о местном искусстве, истории, архитектуре, науке, спорте, войне и, конечно же, море.

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Если большинство музеев города работают бесплатно по воскресеньям, то другие без билета можно посетить только в первое воскресенье каждого месяца.

8 музеев Барселоны, которые точно стоит посетить

MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya

Национальный художественный музей удивит вас классическим искусством и современными выставками.

Бесплатный вход: в первое воскресенье каждого месяца и каждую субботу до 15:00.

Адрес: Palau Nacional, Parc de Montjuïc.

Museu Picasso

Обязательно место, если вы хотите познакомиться с творчеством Пабло Пикассо. В музее хранятся работы художника, которые он дал городу 50 лет назад.

Бесплатный вход: первое воскресенье каждого месяца с 9:00 до 19:00 и каждый четверг с 17:00 до 21:00.

Адрес: Carrer de Montcada, 15-23.

MUHBA, Museu d’Historia de Barcelona

Исторический музей, позволяющий узнать много нового о древностях и раскопках Барселоны и региона.

Бесплатный вход: каждое воскресенье с 15:00 до 20:00 и в первое воскресенье на протяжении всего дня.

Адрес: Plaça del Rei.

Foto Colectania

Место встречи для любителей фотографии в городе. До касс этого музея часто можно увидеть большие очереди, что уже говорит сами за себя.

Бесплатный вход: первое воскресенье с 11:00 до 15:00.

Адрес: Passeig de Picasso, 14.

Museu Frederic Marès

В этом музее хранятся десятки тысяч объектов, документирующих образ жизни и обычаи прошлого.

Бесплатный вход: первое воскресенье каждого месяца с 11:00 до 20:00 и каждое воскресенье с 15:00.

Адрес: Plaça Sant Iu, 5.

Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani

Культурное пространство Барселоны, знакомящее посетителей с творчеством современных художников. Здесь также часто проводятся концерты и мастер-классы.

Бесплатный вход: первое воскресенье каждого месяца в 12:00.

Адрес: Carrer de Sant Adrià, 20.

Museu del Disseny

Все, что касается современного дизайна и творчества, можно найти в этом музее.

Бесплатный вход: первое воскресенье ежемесячно весь день и каждое воскресенье с 15:00 до 20:00.

Адрес: Plaça de les Glòries Catalanes, 37.

Castell de Montjuïc

Крепость Монжуик, хоть и не является музеем, но все равно открывается бесплатно в первое воскресенье. Еще не видели, что за его стенами? Тогда обязательно следует заглянуть.

Бесплатный вход: первое воскресенье каждый месяц.

Адрес: Ctra. de Montjuïc, 66.