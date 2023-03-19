Прага – одне з найкрасивіших міст Європи, яке приваблює безліч туристів з усього світу. А ще це місто, де кожен куточок сповнений історією. До того ж ми знаємо ще щонайменше 7 причин, чому саме весняна столиця Чехії є найкращим напрямком для подорожі.

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7 причин поїхати до Праги навесні

Погода

Погода в Празі навесні зазвичай досить приємна та сонячна. Середня температура у березні становить близько 6 – 10 градусів тепла, а у квітні та травні повітря прогрівається майже до +20 градусів.

Події та заходи

Одними з найбільших є Великодні ярмарки (приблизно з кінця березня до середини квітня, залежно від локації) та фестиваль "Празька весна" (з 12 травня), а також багато інших фестивалів. Крім того, з 30 квітня по 1 травня відзначатиметься старовинне та видовищне народне свято "Чародійниця" або Вальпургієва ніч.

Період цвітіння

Весна – час пробудження природи. У Празі можна насолодитися красивими квітами в багатьох парках і садах. Наприклад, ви можете прогулятися у парку Стромовка або в Рієгрових чи Летенських садах.

Весняна Прага / Фото unsplash

Комфортні прогулянки центром

Прага прекрасна в будь-яку пору року, але кожна з них має свої переваги та недоліки. Взимку – короткий світловий день і холод, а в розпал літа буває душно і тісно, позаяк це найпопулярніший сезон для туристів. Навесні ж у Празі стає тепліше, що створює ідеальні умови для прогулянок містом, а величезна кількість туристів ще не встигла заполонити абсолютно весь простір старовинних вуличок.

Відвідування замків у Празі та околицях

Прага славиться своїми замками, які є головними туристичними пам'ятками. Замки Праги можна відвідати у будь-яку пору року, але навесні вони особливо гарні.

Активний відпочинок та велосипедні прогулянки

Весна – ідеальний час для велосипедних прогулянок Прагою. Місто сповнене велосипедних доріжок та маршрутів, які ведуть до багатьох красивих локацій та пам'яток.

Відвідування зоопарку

Місцевий зоопарк є одним із найбільших у Європі та може похизуватися наявністю понад 600 видів тварин. Навесні зоопарк оживає після зимового періоду і стає яскравішим та красивішим – там також починає квітнути багато рослин.