Прага – один из самых красивых городов Европы, привлекающий множество туристов со всего мира. А еще это город, где каждый уголок полон историей. К тому же мы знаем еще минимум 7 причин, почему именно весенняя столица Чехии является наилучшим направлением для путешествия.

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7 причин поехать в Прагу весной

Погода

Погода в Праге весной обычно довольно приятная и солнечная. Средняя температура в марте составляет около 6 – 10 градусов тепла, а в апреле и мае воздух прогревается почти до +20 градусов.

События и мероприятия

Одними из самых больших являются Пасхальные ярмарки (примерно с конца марта по середину апреля, в зависимости от локации) и фестиваль "Пражская весна" (с 12 мая), а также многие другие фестивали. Кроме того, с 30 апреля по 1 мая будет отмечаться старинный и зрелищный народный праздник "Волшебница" или Вальпургиева ночь.

Период цветения

Весна – время пробуждения природы. В Праге можно насладиться прекрасными цветами в почти всех парках и садах. Например, вы можете прогуляться в парке Стромовка или в Риегровых или Летенских садах.

Весенняя Прага / Фото unsplash

Комфортные прогулки по центру

Прага прекрасна в любое время года, но у каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Зимой – короткий световой день и холод, а в разгар лета бывает душно и тесно, поскольку это самый популярный сезон для туристов. Весной же в Праге становится теплее, что создает идеальные условия для прогулок по городу, а множество туристов еще не успели заполонить абсолютно все пространство старинных улочек.

Посещение замков в Праге и окрестностях

Прага славится своими замками, являющимися главными туристическими достопримечательностями. Замки Праги можно посетить в любое время года, но весной они особенно хороши.

Активный отдых и велосипедные прогулки

Весна – идеальное время для велосипедных прогулок по Праге. Город полон велосипедных дорожек и маршрутов, ведущих ко многим красивым локациям и достопримечательностям.

Посещение зоопарка

Местный зоопарк является одним из самых больших в Европе и может похвастаться наличием более 600 видов животных. Весной зоопарк оживает после зимнего периода и становится ярче и красивее – там тоже начинает цвести много растений.