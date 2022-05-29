7 порад, які допоможуть вам побудувати ввічливу розмову в Польщі

Кожна мова має свої особливості. І хоч польська значною мірою зрозуміла українцям, про деякі нюанси все ж слід памятати.

Так, сьогодні розповімо про те, як у польській спільноті розмовляти ввічливо. Ця коротка шпаргалка стане в пригоді тим українцям, які лише адаптовуються в Польщі і вивчають мову.

І ще Туристична сфера Польщі: як війна в Україні вплинула на сценарії літнього відпочинку

Як говорити в Польщі ввічливо

#1

Щоб звернутися до людини, потрібно використати звернення pan або pani + сказати про людину у третій особі. Не можна говорити, наприклад, Pan, dajcie proszę bilet ("Пан, дайте, будь ласка, квиток").

#2

Форму wy слід використовувати виключно при зверненні до групи людей, причому неформальної. Слова типу dajcie (дайте), siadajcie (сідайте) можна сказати лише тоді, коли ви хочете звернутися одразу до кількох людей, з якими ви добре знайомі.

#3

За тим самим принципом будуються питання. Фразу "Ви вип'єте чаю?" треба подумки замінити на "Він вип'є чаю?". Вийде так: Czy pan napije się herbaty?

#4

При спілкуванні з католицькими священниками варто замість слова pan говорити ksiądz. Якщо захочете запропонувати священникові чаю, тоді скажіть так: Czy ksiądz napije się herbaty?

#5

Не треба гукати незнайомих людей словами "дівчино" чи "хлопче" – це некультурно. Найкраще використовувати proszę + звернення: proszę pana! proszę pani!

#6

У польській мові є кличний відмінок. До людини, яка називається Piotr, часто звертаються Piotrze. Те саме і з іншими іменами: Ania – Aniu, Maciek – Maćku, Marta – Marto.

#7

У розмові з людьми певного статусу слід використовувати спеціальні форми. Наприклад, panie profesorze, panie doktorze, panie dyrektorze (для чоловіків) та pani profesor, pani doktor, pani dyrektorze (для жінок).

Вам може бути цікаво – Результати зустрічі Дуди та Зеленського: дивіться відео