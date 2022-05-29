Так, сьогодні розповімо про те, як у польській спільноті розмовляти ввічливо. Ця коротка шпаргалка стане в пригоді тим українцям, які лише адаптовуються в Польщі і вивчають мову.

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Як говорити в Польщі ввічливо

#1

Щоб звернутися до людини, потрібно використати звернення pan або pani + сказати про людину у третій особі. Не можна говорити, наприклад, Pan, dajcie proszę bilet ("Пан, дайте, будь ласка, квиток").

#2

Форму wy слід використовувати виключно при зверненні до групи людей, причому неформальної. Слова типу dajcie (дайте), siadajcie (сідайте) можна сказати лише тоді, коли ви хочете звернутися одразу до кількох людей, з якими ви добре знайомі.

#3

За тим самим принципом будуються питання. Фразу "Ви вип'єте чаю?" треба подумки замінити на "Він вип'є чаю?". Вийде так: Czy pan napije się herbaty?

#4

При спілкуванні з католицькими священниками варто замість слова pan говорити ksiądz. Якщо захочете запропонувати священникові чаю, тоді скажіть так: Czy ksiądz napije się herbaty?

#5

Не треба гукати незнайомих людей словами "дівчино" чи "хлопче" – це некультурно. Найкраще використовувати proszę + звернення: proszę pana! proszę pani!

#6

У польській мові є кличний відмінок. До людини, яка називається Piotr, часто звертаються Piotrze. Те саме і з іншими іменами: Ania – Aniu, Maciek – Maćku, Marta – Marto.

#7

У розмові з людьми певного статусу слід використовувати спеціальні форми. Наприклад, panie profesorze, panie doktorze, panie dyrektorze (для чоловіків) та pani profesor, pani doktor, pani dyrektorze (для жінок).

До слова! Тут ми розповідали про 10 підступних польських слів, які означають зовсім не те, про що ви подумали спершу.

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