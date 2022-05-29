7 советов, которые помогут вам построить вежливый разговор в Польше

Каждый язык имеет свои особенности. И хотя польский в значительной степени понятен украинцам, о некоторых нюансах все же следует помнить.

Так, сегодня расскажем о том, как в польском сообществе разговаривать вежливо. Эта короткая шпаргалка пригодится тем украинцам, которые только адаптируются в Польше и изучают язык.

И еще Туристическая сфера Польши: как война в Украине повлияла на сценарии летнего отдыха

Как говорить в Польше вежливо

#1

Чтобы обратиться к человеку, нужно использовать обращение pan или pani + сказать о человеке в третьем лице. Нельзя говорить, например, Pan, dajcie proszę bilet ("Пан, дайте, пожалуйста, билет").

#2

Форму wy следует использовать исключительно при обращении к группе людей, причем неформальной. Слова типа dajcie (дайте), siadajcie (садитесь) можно сказать только тогда, когда вы хотите обратиться к нескольким людям, с которыми вы хорошо знакомы.

#3

По тому же принципу строятся вопросы. Фразу "Вы выпьете чаю?" надо мысленно заменить на "Он выпьет чаю?". Выйдет так: Czy pan napije się herbaty?

#4

При общении с католическими священниками следует вместо слова pan говорить ksiądz. Если захотите предложить священнику чаю, скажите так: Czy ksiądz napije się herbaty?

#5

Не надо звать незнакомых людей словами "девушка" или "молодой человек" – это некультурно. Лучше всего использовать proszę + обращение: proszę pana! proszę pani!

#6

В польском языке есть звательный падеж. К человеку, который называется Piotr, часто обращаются Piotrze. То же самое и с другими именами: Ania – Aniu, Maciek – Maćku, Marta – Marto.

#7

В разговоре с людьми определенного статуса следует употреблять особые формы. Например, panie profesorze, panie doktorze, panie dyrektorze (для мужчин) и pani profesor, pani doktorze, panie dyrektorze (для женщин).

Вам может быть интересно – Результаты встречи Дуды и Зеленского: смотрите видео