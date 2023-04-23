Американец Орайон Рей-Джонс, 10 лет проживший в Бангкоке – столице Таиланда, заметил, что иногда иностранцы не знают, как лучше себя вести в тех или иных ситуациях. Мужчина сформулировал 7 ошибок, которые чаще всего допускают туристы, и посоветовал, как их избежать, чтобы по-настоящему насладиться поездкой в эту неповторимую страну.

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Орайон Рэй-Джонс отправился из Бруклина в Бангкок в 2013 году. Переезд был связан с работой: американцу, работающему контент-стратегом, предложили должность в брендинговом агентстве.

Жители Таиланда очень приветливы с иностранцами

Мужчине настолько пришлась по душе гостеприимная культура Бангкока, что по окончании контракта он с женой решил остаться в столице Таиланда.

Бангкок обеспечивает идеальный баланс приключений и комфорта. Это большой город, который постоянно развивается, поэтому всегда есть что открыть для себя: от переулков с захватывающими маленькими магазинчиками до крутых людей, создающих удивительное искусство, или шеф-поваров, готовящих вкусную еду. Когда ты здесь живешь, то нет времени скучать,

– рассказал Рей-Джонс.

Неудивительно, что этот город так привлекает иностранцев. Американец отмечает, что жители Бангкока очень приветливы и терпеливы в общении с туристами. Однако, по словам Рей-Джонса, есть ряд ошибок, которые люди постоянно повторяют и из-за которых могут возникнуть недоразумения с местными.

Ошибка 1. Ходить по Бангкоку пешком

В столице Таиланда не принято передвигаться на своих двух. А если и можно увидеть на улице пешехода, то сразу становится ясно – это турист. Дело в том, что местные стараются не ходить пешком из-за сильной жары, которая из-за тропического климата держится здесь круглый год.



Тук-туки – распространенный способ передвижения в Багнкоке / Фото Pexels

Также из-за особенностей застройки улицы часто неудобны для пеших прогулок – во многих местах тротуары разрушены или вообще отсутствуют. В то же время на дорогах очень интенсивное движение, и многие местные жители очень озадачены тем, как туристы пытаются маневрировать в потоке транспорта.

Чтобы избавить себя от лишнего дискомфорта, иностранцам лучше воспользоваться городским метро. Также существуют приложения типа Grab, в которых можно найти того, кто вас подвезет на автомобиле или мотоцикле за небольшую плату. Прекрасным вариантом передвижения по городу также станут традиционные тук-туки. Этот трехколесный транспорт позволит не только добраться до нужного места, но и поможет погрузиться в местный колорит.

Ошибка 2. Считать, что пешеход всегда прав

Если вы все-таки решили пройтись пешком или вам нужно перейти дорогу, будьте очень осторожны. Ведь в Таиланде – одни из самых опасных автодорог в мире, где ежегодно из-за ДТП погибают около 23 тысяч человек.

Следует помнить, что в Бангкоке взаимодействие между водителями и пешеходами совсем не такое, как в других странах. К примеру, если автомобиль мигает фарами, это не значит, что он предлагает человеку пройти перед ним. Напротив, это знак, что транспортное средство не собирается снижать скорость. Поэтому самым лучшим и безопасным вариантом будет пропускать автомобили и мотоциклы на дорогах.



В Бангкоке нужно очень осторожно вести себя на дорогах / Фото Pixabay

Ошибка 3. Составить представление о Бангкоке по голливудским фильмам

Многие иностранцы строят свои ожидания от столицы Таиланда на основе голливудских фильмов, в том числе "Похмелье 2" и "Пляж". Следовательно, туристы ограничиваются кварталом красных фонарей и улицей Каосан-роуд, где есть большое количество ресторанов, клубов, кафе и магазинов.

Однако эти известные на весь мир районы – лишь крохотная частица Бангкока. В городе еще много уникальных культурных памятников – от знаменитых храмов до исторических музеев. К тому же в местах, менее популярных среди туристов, можно отдохнуть от толпы.

Ошибка 4. Негативно отзываться о тайской монархии или буддизме

Таиланд – это королевство, а монархия и буддизм на протяжении многих веков являлись важными составляющими тайской культуры. Большинство местных жителей очень консервативны в этих вопросах. Если вам не нравится что-то, связанное с государственным строем или религией страны, лучше держать эти мысли при себе. Ведь можно не просто столкнуться с осуждением местных, но и попасть в тюрьму – например, в случае оскорбления королевской семьи Таиланда.

Будда – также уважаемая фигура в Таиланде, поэтому его изображение в виде татуировки или на одежде может вызвать негативную реакцию граждан страны. Туристам необходимо с уважением относиться к другой культуре, чтобы не оскорбить местных.



В Таиланде нельзя негативно высказываться о монархии и буддизме / Фото Pixabay

Ошибка 5. Не бронировать туры заранее

Иностранцы в Бангкоке могут легко стать жертвами мошенников. Например, широко распространена схема, когда местный житель лжет туристу, что Большой дворец закрыт по определенным причинам. Вместо этого доверчивому путешественнику предлагают якобы дешевую экскурсию по городу. Тук-тук довозит туриста к мастерской, где шьют костюмы, или магазину драгоценных камней. Однако на самом деле в этих местах продаются товары крайне низкого качества и подделки. А мошенники получают оплату за то, что привезли туда иностранца.

Чтобы избежать таких схем, лучше заранее забронировать туры у проверенных компаний. Если же вы хотите посетить определенную достопримечательность, то лучше узнать время ее работы и добраться туда самостоятельно.

Ошибка 6. Проявлять любовь на публике

В Бангкоке отрицательно воспринимают объятия и поцелуи на публике. Вызвать осуждение местных можно, даже просто держась за руки со своей половинкой.

Жители Таиланда считают, что любая физическая близость – очень интимное дело, которое не стоит демонстрировать при людях. Поэтому лучше всего проявлять нежность за закрытыми дверями.



В Таиланде лучше избегать объятий и поцелуев на публике / Фото Pexels

Ошибка 7. Говорить слишком громко или проявлять агрессию

Жители Бангкока – очень неконфликтные, и самый легкий способ потерять их уважение – бурно проявлять негативные эмоции и вступать в ссоры. Независимо от того, насколько вы взволнованы или расстроены, сохраняйте спокойствие и не повышайте голос.

Даже договариваясь о цене с продавцом на рынке или сомневаясь в правильности счета в ресторане, лучше говорить с улыбкой. Так будет гораздо легче добиться желаемого результата. Именно поэтому в Бангкоке все выглядят счастливыми, ведь люди прекрасно относятся друг к другу.