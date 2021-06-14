За словами Ірени Карпи, у цих закладах добре читаються книжки. Також вона принагідно порадила оминати кафе De Metro, що на Сен-Жермені, бо там можна зіштовхнутися з "фірмовим хамством" офіціантів. Відвідати цей заклад письменниця жартома порадила тим, хто хоче "екстремально лікувати" завищену самооцінку.

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7 паризьких кав'ярень, де добре читається, за порадами Ірени Карпи

Café St Régis на острові Сен-Луї – це місце Ірена Карпа назвала ідеальним для читання. Кожен столик біля вікна перетворюється на терасний, бо шибки розсуваються. У закладі відчувається непретензійність, а якщо вдало сісти на терасі, то буде видно Собор Паризької Богоматері. Ірена поділилася, що це місце дуже любить її чоловік.

Café Saint Victor, що навпроти архітектурно знакового Maison de Mutualité – місце зачаровує потрійною терасою. Ірена розповіла, що у закладі розслаблені офіціанти, оксамитові диванчики та непоганий вибір напоїв.

Les Editeurs на Одеоні – письменниця радить одразу йти на другий поверх, оскільки там менш людяно і гамірно. У цю кав'ярню можна приходити й без книжки, бо там присутня бібліотека. Серед іншого, у закладі смачна, хоч і дорогувата за середніми мірками їжа, і щедрі порції оливок та горіхів до замовленого келиха. А ще – спокійні, звиклі до інтелігенції офіціанти.

Café Malongo на вуличці Сант-Андре-дез-Ар – цей заклад Ірена Карпа назвала "хіпстерським закутком" із пристойною як для Парижа кавою. Це місце приваблює високими коворкінговими столами з грубого дерева, хорошим Wi-Fi та смачними напоями.

Кав'ярня в саду Musée de la vie Romantique – музей, за словами авторки, нуднуватий, а от сад – прекрасний.

От де можна загубитися в зелені і доброму чтиві, якщо спина не запротестує проти металевого садового стільця,

– поділилася Ірена Карпа.

Люксембурзький Сад – українка зазначила, що парижани там читають, сидячи на стільцях і шезлонгах. Також у цьому місці можна насолодитися якісною кавою та морозивом.

Brasserie Barbes – для тих, хто рушає в сторону Монмартру чи загалом 18 району Парижа. Ірена Карпа радить йти на поверх, де зимовий сад, і скуштувати там корисні смузі та фреші під час бранчу.