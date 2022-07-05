7 лайфхаків з пошуку житла в Іспанії
5 липня 2022 , 19:39Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал MeGustaTV
В Іспанії значно зросла кількість українців, які шукають жило в країні. Та й це не дивно, адже рятуючись від війни, чимало наших громадян вирушає в Європу.
І аби пошук житла в Іспанії не видався ще тим квестом, зібрали основні поради щодо цього. Тут ви дізнаєтеся про нюанси, які допоможуть без зайвого клопоту знайти квартиру, що відповідатиме усім вашим вимогам.
І ще У Польщі на своєму авто: важливі нюанси, які слід знати українським водіям
Як знайти квартиру в Іспанії
- Особистий візит. Не наважуйтеся орендувати нічого віддалено, онлайн чи по фото. Приходьте в квартиру і прискіпливо оглядайте, нюхайте, придивляйтеся до кожного клаптика.
- Розмір має значення. Важливо враховувати площу та планування відповідно до кількості осіб, які проживатимуть в помешканні.
- Не вірте фото. Об'єкт може бути як кращим, так і гіршим, ніж він виглядає на знімку в інтернеті.
- Домашні улюбленці. Іспанці, які скрізь прогулюються з песиками, самих орендарів з пухнастиками неохоче приймають. Навіть квартири без меблів часом не хочуть здавати мешканцям з тваринами.
- Враховуйте район. Де тихо там, швидше за все, живуть переважно пенсіонери. І, відповідно, вибір закладів буде скромним. А там, де час проводить молодь, може цілодобово не буде спокою. А ще через бар внизу може бути шум і таргани, через школу під вікном – крики дітей, через море через дорогу – пісок на балконі і пліснява на стінах. Тож звертайте увагу на все.
- Документи. На підготовку документів інколи йде більше часу, ніж перегляди самих квартир. Як мінімум, приведіть свої документи в логічний порядок і перекладіть їх іспанською. Оренда квартири часом, як найм на роботу – вам треба вигідно себе презентувати.
- Наберіться терпіння. В Іспанії тільки поїзди швидкі. Тому заздалегідь запасіться терпінням і зрозумійте, що будиночок мрії біля моря часом доведеться шукати ціли тижні та місяці.
Вам може бути цікаво – Чи зможуть військовозобов'язані залишати місця проживання без дозволу: пояснення дивіться у відео