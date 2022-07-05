І аби пошук житла в Іспанії не видався ще тим квестом, зібрали основні поради щодо цього. Тут ви дізнаєтеся про нюанси, які допоможуть без зайвого клопоту знайти квартиру, що відповідатиме усім вашим вимогам.

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Як знайти квартиру в Іспанії

Особистий візит. Не наважуйтеся орендувати нічого віддалено, онлайн чи по фото. Приходьте в квартиру і прискіпливо оглядайте, нюхайте, придивляйтеся до кожного клаптика.

Не наважуйтеся орендувати нічого віддалено, онлайн чи по фото. Приходьте в квартиру і прискіпливо оглядайте, нюхайте, придивляйтеся до кожного клаптика. Розмір має значення. Важливо враховувати площу та планування відповідно до кількості осіб, які проживатимуть в помешканні.

Важливо враховувати площу та планування відповідно до кількості осіб, які проживатимуть в помешканні. Не вірте фото. Об'єкт може бути як кращим, так і гіршим, ніж він виглядає на знімку в інтернеті.

Об'єкт може бути як кращим, так і гіршим, ніж він виглядає на знімку в інтернеті. Домашні улюбленці. Іспанці, які скрізь прогулюються з песиками, самих орендарів з пухнастиками неохоче приймають. Навіть квартири без меблів часом не хочуть здавати мешканцям з тваринами.

Іспанці, які скрізь прогулюються з песиками, самих орендарів з пухнастиками неохоче приймають. Навіть квартири без меблів часом не хочуть здавати мешканцям з тваринами. Враховуйте район. Де тихо там, швидше за все, живуть переважно пенсіонери. І, відповідно, вибір закладів буде скромним. А там, де час проводить молодь, може цілодобово не буде спокою. А ще через бар внизу може бути шум і таргани, через школу під вікном – крики дітей, через море через дорогу – пісок на балконі і пліснява на стінах. Тож звертайте увагу на все.

Де тихо там, швидше за все, живуть переважно пенсіонери. І, відповідно, вибір закладів буде скромним. А там, де час проводить молодь, може цілодобово не буде спокою. А ще через бар внизу може бути шум і таргани, через школу під вікном – крики дітей, через море через дорогу – пісок на балконі і пліснява на стінах. Тож звертайте увагу на все. Документи. На підготовку документів інколи йде більше часу, ніж перегляди самих квартир. Як мінімум, приведіть свої документи в логічний порядок і перекладіть їх іспанською. Оренда квартири часом, як найм на роботу – вам треба вигідно себе презентувати.

На підготовку документів інколи йде більше часу, ніж перегляди самих квартир. Як мінімум, приведіть свої документи в логічний порядок і перекладіть їх іспанською. Оренда квартири часом, як найм на роботу – вам треба вигідно себе презентувати. Наберіться терпіння. В Іспанії тільки поїзди швидкі. Тому заздалегідь запасіться терпінням і зрозумійте, що будиночок мрії біля моря часом доведеться шукати ціли тижні та місяці.

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