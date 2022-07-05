И чтобы поиск жилья в Испании не показался еще тем квестом, собрали основные советы по этому поводу. Здесь вы узнаете о нюансах, которые помогут без лишних хлопот найти квартиру, которая будет отвечать всем вашим требованиям.

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Как найти квартиру в Испании

Личный визит. Не решайтесь арендовать ничего удаленно, онлайн или по фото. Приходите в квартиру и придирчиво осматривайте, нюхайте, присматривайтесь к каждому сантиметру.

Размер имеет значение. Важно учитывать площадь и планирование в соответствии с количеством проживающих в квартире лиц.

Не верьте фото. Объект может быть как лучше, так и хуже, чем он смотрится на снимке в интернете.

Домашние питомцы. Испанцы, везде прогуливающиеся с песиками, самих арендаторов с пушистиками неохотно принимают. Даже квартиры без мебели иногда не хотят сдавать жильцам с животными.

Учитывайте район. Где тихо там, скорее всего, живут преимущественно пенсионеры. И, соответственно, выбор заведений будет скромным. А там, где время проводит молодежь, может круглосуточно не быть покоя. А еще через бар внизу могут быть шум и тараканы, через школу под окном – крики детей, через море через дорогу – песок на балконе и плесень на стенах. Так что обращайте внимание на все.

Документы. На подготовку документов иногда уходит больше времени, чем просмотр самих квартир. Как минимум, приведите свои документы в логический порядок и переведите их на испанский. Аренда квартиры иногда, как найм на работу – вам нужно выгодно себя презентовать.

Наберитесь терпения. В Испании только поезда скоростные. Поэтому заранее запаситесь терпением и поймите, что домик мечты у моря иногда придется искать целые недели и месяцы.