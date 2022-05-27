Так, якщо задуматися, що ж ви знаєте про іспанський народ, то, швидше за все, на думку спаде більше помилкових тверджень, аніж правдивих. Уявлення про традиції й спосіб життя в країні сієсти та фламенко формують здебільшого фільми. Але далеко не усі з них відповідають дійсності.

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6 найпоширеніших стереотипів про Іспанію

  1. Іспанці ліниві та безвідповідальні. Незначна частка правди в цьому є, адже часом їм притаманна розслабленість у тих справах, які не вимагають негайного вирішення. Іспанці просто спокійніше ставляться до буденної рутини. Але в діловому світі все ж таки панує порядок і дисципліна.
  2. В Іспанії завжди спека. Це зовсім не так. Навіть на півдні, не говорячи уже про північний Мадрид й інші міста, взимку буває дуже холодно. Підсилює це вологість та сильні вітри. У багатьох регіонах Іспанії узимку лежить сніг.
  3. Іспанці не стримані. Звісно, вони дуже емоційні, гучні та галасливі, тому може здатися, що народ Іспанії різкий та грубий. Але це зовсім не так – вони добрі та відкриті люди.
  4. Іспанці люблять кориду. Насправді корида вже давно викликає суперечки в країні, а в деяких регіонах взагалі заборонена.
  5. Паелья та сангрія – основа раціону іспанців. Паелья – це взагалі традиційна страва лише регіону Валенсії, яку готують не так часто, а лише з особливого приводу. А сангрія – це більше туристичний напій. Іспанці полюбляють охолоджуватися пивом.
  6. Іспанці частіше бувають в барі, ніж вдома. Хоч вони й справді люблять пообідати де-небудь поза домом з кухлем пива або повечеряти пізно ввечері, це твердження все ж значно перебільшене.

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