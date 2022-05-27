Так, якщо задуматися, що ж ви знаєте про іспанський народ, то, швидше за все, на думку спаде більше помилкових тверджень, аніж правдивих. Уявлення про традиції й спосіб життя в країні сієсти та фламенко формують здебільшого фільми. Але далеко не усі з них відповідають дійсності.

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6 найпоширеніших стереотипів про Іспанію

Іспанці ліниві та безвідповідальні. Незначна частка правди в цьому є, адже часом їм притаманна розслабленість у тих справах, які не вимагають негайного вирішення. Іспанці просто спокійніше ставляться до буденної рутини. Але в діловому світі все ж таки панує порядок і дисципліна. В Іспанії завжди спека. Це зовсім не так. Навіть на півдні, не говорячи уже про північний Мадрид й інші міста, взимку буває дуже холодно. Підсилює це вологість та сильні вітри. У багатьох регіонах Іспанії узимку лежить сніг. Іспанці не стримані. Звісно, вони дуже емоційні, гучні та галасливі, тому може здатися, що народ Іспанії різкий та грубий. Але це зовсім не так – вони добрі та відкриті люди. Іспанці люблять кориду. Насправді корида вже давно викликає суперечки в країні, а в деяких регіонах взагалі заборонена. Паелья та сангрія – основа раціону іспанців. Паелья – це взагалі традиційна страва лише регіону Валенсії, яку готують не так часто, а лише з особливого приводу. А сангрія – це більше туристичний напій. Іспанці полюбляють охолоджуватися пивом. Іспанці частіше бувають в барі, ніж вдома. Хоч вони й справді люблять пообідати де-небудь поза домом з кухлем пива або повечеряти пізно ввечері, це твердження все ж значно перебільшене.

До слова! Аби краще дізнатися жителів Іспанців, ми підготували 5 саркастичних фраз іспанською. Корисною ця невеличка добірка може стати для тих, хто зараз лише адаптовується в країні.

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