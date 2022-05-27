Так, если задуматься, что же вы знаете об испанском народе, то, скорее всего, в голову придет больше ошибочных утверждений, чем правдивых. Представления о традициях и образе жизни в стране сиесты и фламенко формируют в основном фильмы. Но далеко не все из них соответствуют действительности.

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6 самых распространенных стереотипов об Испании

Испанцы ленивы и безответственны. Незначительная доля правды в этом есть, ведь порой им присуща расслабленность в делах, которые не требуют немедленного решения. Испанцы просто спокойнее относятся к обыденной рутине. Но в деловом мире все же царит порядок и дисциплина. В Испании всегда жара. Это совсем не так. Даже на юге, не говоря уже о северном Мадриде и других городах, зимой бывает очень холодно. Усиливает это влажность и сильные ветры. Во многих регионах Испании зимой лежит снег. Испанцы не сдержаны. Конечно, они очень эмоциональны, громки и шумны, поэтому может показаться, что народ Испании резок и груб. Но это совсем не так – они добрые и открытые люди. Испанцы любят корриду. На самом деле коррида уже давно вызывает споры в стране, а в некоторых регионах вообще запрещена. Паэлья и сангрия – основа рациона испанцев. Паэлья – это вообще традиционное блюдо только региона Валенсии, которое готовят не так часто, а только по особому поводу. А сангрия – это больше туристический напиток. Испанцы любят охлаждаться пивом. Испанцы чаще бывают в баре, чем дома. Хотя они действительно любят пообедать где-нибудь вне дома с кружкой пива или поужинать поздно вечером, это утверждение все же значительно преувеличено.

К слову! Чтобы лучше узнать жителей Испанцев, мы подготовили 5 саркастических фраз на испанском. Полезной эта небольшая подборка может стать для тех, кто сейчас адаптируется в стране.