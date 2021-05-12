Двоє громадян України віком 32 та 34 років прямували з Нідерландів до Німеччини автобаном А30. На запитання поліцейських щодо перевезення нелегальних речей чи товарів, українці відповіли, що не везуть нічого незаконного.

Цікаво Нелегальні кровожери: на кордоні з Польщею виявили 14 кілограмів п'явок – фото

Проте під час огляду автівки, німецькі поліцейські виявили 538 660 тисяч євро готівкою у багажному відсіку транспортного засобу, запаковані у пластикові пакети.

Оскільки максимальна сума незадекларованих коштів для перевезення між країнами Європейського Союзу встановлена на рівні 10 тисяч євро на людину, громадян України було затримано.

Їм висунули звинувачення за статтею відмивання коштів, а всю суму нелегальних грошей конфіскували. Податкове відділення німецького міста Ессен з'ясовує походження вилучених коштів.