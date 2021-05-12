Двое граждан Украины в возрасте 32 и 34 лет направлялись из Нидерландов в Германию автобаном А30. На вопрос полицейских о перевозке нелегальных вещей или товаров, украинцы ответили, что не везут ничего незаконного.

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Однако при осмотре машины, немецкие полицейские обнаружили 538 660 тысяч евро наличными в багажном отсеке транспортного средства, упакованные в пластиковые пакеты.

Поскольку максимальная сумма незадекларированных средств для перевозки между странами Европейского Союза установлена на уровне 10 тысяч евро на человека, граждан Украины задержали.

Им предъявлены обвинения по статье отмывания средств, а всю сумму нелегальных денег конфисковали. Налоговое отделение немецкого города Эссен выясняет происхождение изъятых средств.