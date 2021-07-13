Одноразовая выплата составит 500 злотых. Те, кто уже привился, претендовать на вознаграждение не смогут.

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Почему правительство приняло такое решение

Одноразовые выплаты являются еще одним методом поощрить молодежь прививаться. Интерес к вакцинации после массовой кампании сбрасывает обороты, а правительство Польши волнуется о возможности появления новой волны коронавируса, которая ожидается осенью этого года.

Согласно данным правительства, около 40% населения Польши сегодня полностью вакцинировано. К слову, возрастная группа от 18 до 25 лет проявила желание привиться меньше всех других возрастных групп.

По мнению польских чиновников, денежное вознаграждение побудит молодежь объединить усилия для борьбы против коронавирусной болезни.

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Напомним, что это не первая подобная инициатива в Польше, которая направлена на поощрение граждан вакцинироваться. Ранее к информационной кампании власть привлекала национальных звезд шоу-бизнеса и кино, а также проводила денежную лотерею среди вакцинированного населения.