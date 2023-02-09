Червоний Хрест знову роздає українцям у Польщі ваучери на 500 злотих

Червоний Крест запустив чергову благодійну програму допомоги біженцям з України, які перебувають в Польщі. Українці зможуть отримати спеціальні сертифікати на придбання товарів першої необхідності.

Йдеться про ваучери Sodexo, які можна використати під час покупки у понад 60 тисяч магазинах, роздрібних та сервісних точках по усій Польщі. Програмою передбачено 9 000 таких сертифікатів.

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Основні вимоги до претендентів на допомогу від Червоного Хреста

Розраховувати на отримання грошового ваучера на суму 500 злотих можуть українці, які приїхали до Польщі після 1 жовтня 2022 року або ж громадяни України, які прибули до сусідньої країни після 24 лютого 2022 року та підпадають під наступні категорії:

особи, які мають свідоцтво про непрацездатність;

жінки старше 60 років або чоловіки старше 65 років;

вагітні жінки (в наявності повинна бути довідка від лікаря, яке це підтверджує);

особи, які виховують дитину віком до 12 місяців;

особи, які самі доглядають не менше як за трьома дітьми.

При цьому важливо, аби претенденти попередньо не отримували фінансову допомогу від ООН та інших неурядових організацій, а також допомоги від Польського Червоного Хреста.

На що можна витратити ваучер на 500 злотих

Грошова допомога передбачена для придбання речей, яких біженці найбільше потребують. Це можуть бути:

харчі;

засоби гігієни;

деякі побутові речі.

Щоб отримати сертифікат, потрібно особисто звернутися до найближчого відділення Червоного Хреста.