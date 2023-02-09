Речь идет о ваучерах Sodexo, которые можно использовать при покупке более чем в 60 тысяч магазинах, розничных и сервисных точках по всей Польше. Программой предусмотрено 9000 таких сертификатов.
Читайте также Приоритет обучения и санкции за нарушение: важные нюансы новой помощи Bürgergeld в Германии
Основные требования к претендентам на помощь от Красного Креста
Рассчитывать на получение денежного ваучера на сумму 500 злотых могут украинцы, приехавшие в Польшу после 1 октября 2022 года или граждане Украины, прибывшие в соседнюю страну после 24 февраля 2022 года и подпадающие под следующие категории:
- лица, имеющие свидетельство о нетрудоспособности;
- женщины старше 60 лет или мужчины старше 65 лет;
- беременные женщины (должна быть справка от подтверждающего это врача);
- лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;
- лица, которые одни ухаживают не менее чем за тремя детьми.
При этом важно, чтобы претенденты предварительно не получали финансовую помощь от ООН и других неправительственных организаций, а также от Польского Красного Креста.
На что можно потратить ваучер на 500 злотых
Денежная помощь предусмотрена для приобретения вещей, в которых наиболее нуждаются беженцы. Это могут быть:
- продукты;
- средства гигиены;
- некоторые бытовые принадлежности.
Чтобы получить сертификат, нужно лично обратиться в ближайшее отделение Красного Креста.