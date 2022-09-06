У Польщі знову видають українцям 500 злотих на ліки: як долучитися до програми

Українці в Польщі можуть знову скористатися програмою Health4Ukraine, яка розроблена гуманітарною організацією Direct Relief. За її умовами, біженцям з України доступні безкоштовні ліки на суму до 500 злотих.

Скористатися допомогою за програмою Health4Ukraine можуть усі українці, які прибули до Польщі після 24 лютого поточного року. Кожному, хто приєднається до ініціативи, видадуть індивідуальний код учасника. Він дозволить отримати в польських аптеках медикаменти на суму 500 злотих.

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Як приєднатися до програми Health4Ukraine

Щоб зареєструватися як учасник, потрібно заповнити онлайн-форму. Після цього індивідуальний код прийде на електронну пошту, яку ви вкажете в реєстраційній формі. Якщо громадянину України ще не виповнилося 18 років, заявку мають подати його батьки або опікуни.

Які ліки можна отримати

350 злотих – придбання ліків в аптеках за рецептом;

150 злотих – придбання ліків та продуктів, які відпускаються в аптеках без рецепта.

Доки дійсний код на отримання безкоштовних ліків

Аби отримати безоплатну допомогу, потрібно пред'явити документ, що підтверджує оформлення номера PESEL.

Коди, видані після 1 вересня 2022 року, мають термін дії до останнього дня роботи програми – 31 грудня 2022 року. Але якщо учасник не скористається кодом під час покупок в аптеці протягом 45 днів з дати видачі, то код буде деактивовано. Виділені кошти будуть повернені до фонду та будуть використані для допомоги іншим учасникам програми.