Скористатися допомогою за програмою Health4Ukraine можуть усі українці, які прибули до Польщі після 24 лютого поточного року. Кожному, хто приєднається до ініціативи, видадуть індивідуальний код учасника. Він дозволить отримати в польських аптеках медикаменти на суму 500 злотих.

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Як приєднатися до програми Health4Ukraine

Щоб зареєструватися як учасник, потрібно заповнити онлайн-форму. Після цього індивідуальний код прийде на електронну пошту, яку ви вкажете в реєстраційній формі. Якщо громадянину України ще не виповнилося 18 років, заявку мають подати його батьки або опікуни.

Які ліки можна отримати

350 злотих – придбання ліків в аптеках за рецептом;

150 злотих – придбання ліків та продуктів, які відпускаються в аптеках без рецепта.

Важливо! Аби отримати безоплатну допомогу, потрібно пред'явити документ, що підтверджує оформлення номера PESEL.

Доки дійсний код на отримання безкоштовних ліків

Коди, видані після 1 вересня 2022 року, мають термін дії до останнього дня роботи програми – 31 грудня 2022 року. Але якщо учасник не скористається кодом під час покупок в аптеці протягом 45 днів з дати видачі, то код буде деактивовано. Виділені кошти будуть повернені до фонду та будуть використані для допомоги іншим учасникам програми.