Воспользоваться помощью по программе Health4Ukraine могут все украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля текущего года. Каждому, кто присоединится к инициативе, будет выдан индивидуальный код участника. Он позволит получить в польских аптеках медикаменты на сумму 500 злотых.
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Как присоединиться к программе Health4Ukraine
Чтобы зарегистрироваться в качестве участника, нужно заполнить онлайн-форму. После этого личный код придет на электронную почту, которую вы укажете в регистрационной форме. Если гражданину Украины еще не исполнилось 18 лет, заявку должны подать его родители или опекуны.
Какое лекарство можно получить
- 350 злотых – приобретение лекарства в аптеках по рецепту;
- 150 злотых – приобретение лекарств и продуктов, отпускаемых в аптеках без рецепта.
Как долго действителен код на получение бесплатного лекарства
Коды, выданные после 1 сентября 2022 года, имеют срок действия до последнего дня работы программы – 31 декабря 2022 года. Но если участник не воспользуется кодом при покупке в аптеке в течение 45 дней с даты выдачи, то код будет деактивирован. Выделенные средства будут возвращены в фонд и будут использованы для помощи другим участникам программы.