Воспользоваться помощью по программе Health4Ukraine могут все украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля текущего года. Каждому, кто присоединится к инициативе, будет выдан индивидуальный код участника. Он позволит получить в польских аптеках медикаменты на сумму 500 злотых.

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Как присоединиться к программе Health4Ukraine

Чтобы зарегистрироваться в качестве участника, нужно заполнить онлайн-форму. После этого личный код придет на электронную почту, которую вы укажете в регистрационной форме. Если гражданину Украины еще не исполнилось 18 лет, заявку должны подать его родители или опекуны.

Какое лекарство можно получить

350 злотых – приобретение лекарства в аптеках по рецепту;

150 злотых – приобретение лекарств и продуктов, отпускаемых в аптеках без рецепта.

Важно! Чтобы получить бесплатную помощь, необходимо предъявить документ, подтверждающий оформление номера PESEL.

Как долго действителен код на получение бесплатного лекарства