Гонконг роздасть пів мільйона безкоштовних авіаквитків: як взяти участь в акції

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в світовий туризм. І хоч на сьогодні багато країн уже скасували основні ковідні обмеження, допандемійний пасажиропотік все ж сповна не відновився.

І аби заохотити мандрівників більше подорожувати, влада Гонконгу вирішила розіграти 500 тисяч безкоштовних авіаквитків. Ініціатива під назвою Hello Hong Kong стартує 1 березня та триватиме близько шести місяців.

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Пів мільйона безкоштовних квитків до Гонконгу

Квитки розігруватимуть у форматі лотереї на спеціальному сайті. Реєстрація для мешканців різних регіонів відкриватиметься поетапно:

Південно-Східна Азія – з 1 березня;

Материковий Китай – з 1 квітня;

Північно-Східна Азія – з 1 травня;

Гонконг – з 1 липня;

Інші ринки, включаючи Європу – з 1 травня.

До ініціативи долучаться гонконгські авіакомпанії Cathay Pacific, HK Express та Hong Kong Airlines.

Ми сподіваємося, що ті, хто отримає квитки, привезуть із собою двох – трьох друзів та родичів. Очікуємо, що акція дозволить залучити близько 15 мільйонів туристів,

– заявила гонконгська влада.

Як взяти участь в акції

З часом ви можете або повернутися на цей сайт, або перейти безпосередньо на сторінки конкретних авіакомпаній, щоб зареєструвати свою участь відповідно. Детальніша інформація та усі умови акції доступні за посиланням.