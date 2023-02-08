И чтобы поощрить людей больше путешествовать, власти Гонконга решили разыграть 500 тысяч бесплатных авиабилетов. Инициатива под названием Hello Hong Kong стартует 1 марта и продлится около шести месяцев.

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Полмиллиона бесплатных билетов в Гонконг

Билеты будут разыгрываться в формате лотереи на специальном сайте. Регистрация для жителей разных регионов будет открываться поэтапно:

Юго-Восточная Азия – с 1 марта;

Материковый Китай – с 1 апреля;

Северо-Восточная Азия – с 1 мая;

Гонконг – с 1 июля;

Остальные рынки, включая Европу – с 1 мая.

К инициативе присоединятся гонконгские авиакомпании Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines.

Мы надеемся, что те, кто получит билеты, привезут с собой двух – трех друзей и родственников. Ожидаем, что акция позволит привлечь около 15 миллионов туристов,

– заявили гонконгские власти.

Как принять участие в акции

Со временем вы можете или вернуться на этот сайт, или перейти непосредственно на страницы конкретных авиакомпаний, чтобы зарегистрировать свое участие соответственно. Более подробная информация и все условия акции доступны за ссылкой.