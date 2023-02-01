З 1 лютого українці в Польщі можуть подавати заявки на отримання грошової допомоги 500+

У Польщі стартує новий розрахунковий період щодо виплат грошової допомоги по догляду за дитиною. Серед поляків та резидентів країни ця програма відома за назвою "500+".

Так, з початку лютого можна подавати заявки на отримання грошової допомоги. Вона є універсальною, тому критерію доходу немає і призначається практично кожній дитині в Польщі, яка не досягла повноліття. Проте щороку потрібно заново проходити процедуру для переоформлення документів. Розповідаємо, що варто знати про "500+" у 2023 році.

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Що відомо про програму "500+"

Це державна програма Rodzina 500 plus, яка передбачає фінансову підтримку для сімей з дітьми. Програма діє з 1 квітня 2016 року і завдяки їй чимало родин змогли покращити своє матеріальне становище. У рамках "500+" Польща виплачує по 500 злотих на місяць за кожну неповнолітню дитину.

Хто може отримати 500 плюс

Фінансова допомога по догляду за дитиною призначається незалежно від рівня доходу. На "500+" можуть претендувати як польські громадяни, так і іноземці, які легально проживають у Польщі та мають доступ до польського ринку праці. До заяви необхідно додати документ, що підтверджує це, наприклад, карту побиту з позначкою "доступ до ринку праці" або мати статус UKR.

Відтак, допомога 500+ доступна й громадянам України, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з війною в Україні та отримали легальне проживання у Польщі на підставі Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.

Українці мають подати заяву на отримання коштів за допомогою спеціально підготовленого бланка SW-U українською мовою.

Як в Польщі отримати 500 злотих на дитину

Управління соціального страхування відповідає за прийом та розгляд заявок на участь у програмі "500+". Заяви можна подавати лише в електронному вигляді:

через платформу PUE ZUS;

електронний банкінг;

портал Emp@tia;

Гроші будуть виплачені банківським переказом на вказаний номер банку. Прийом електронних заяв стартує сьогодні, 1 лютого 2023 року. Зволікати з подачею документа не варто, адже після закінчення терміну (30 квітня) може виявитися, що ви отримаєте неповну допомогу, а в гіршому випадку – не отримаємо її взагалі.