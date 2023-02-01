Так, с начала февраля можно подавать заявки на получение денежной помощи. Она универсальна, поэтому критерия дохода нет и назначается практически каждому ребенку в Польше, не достигшему совершеннолетия. Однако каждый год нужно заново проходить процедуру для переоформления документов. Рассказываем, что следует знать о "500+" в 2023 году.

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Что известно о программе "500+"

Это государственная программа Rodzina 500 plus, которая предусматривает финансовую поддержку семей с детьми. Программа действует с 1 апреля 2016 года, и благодаря ей многие семьи смогли улучшить свое материальное положение. В рамках "500+" Польша выплачивает по 500 злотых в месяц за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кто может получить 500 плюс

Финансовая помощь по уходу за ребенком назначается вне зависимости от уровня дохода. На "500+" могут претендовать как польские граждане, так и иностранцы, легально проживающие в Польше и имеющие доступ к польскому рынку труда. К заявлению необходимо добавить документ, подтверждающий это, например, карту побыту с отметкой "доступ к рынку труда" или иметь статус UKR.

Следовательно, помощь 500+ доступна и гражданам Украины, прибывшим в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с войной в Украине и которые получили легальное проживание в Польше из Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины.

Украинцы должны подать заявление на получение средств с помощью специально подготовленного бланка SW-U на украинском языке.

Как в Польше получить 500 злотых на ребенка

Управление социального страхования отвечает за прием и рассмотрение заявок на участие в программе "500+". Заявления можно подавать только в электронном виде:

через платформу PUE ZUS;

электронный банкинг;

портал Emp@tia;

Деньги будут выплачены банковским переводом на указанный номер банка. Прием электронных заявлений стартует сегодня, 1 февраля 2023 года. Медлить с подачей документа не стоит, ведь по истечении срока (30 апреля) может оказаться, что вы получите неполную помощь, а в худшем случае – не получим ее вообще.