Половина українців в Польщі мають роботу максимум на три місяці: що про це думають експерти

Компанія Personnel Service провела аналіз польського ринку праці. Вдалося з'ясувати, що 47% емігрантів з України працюють у Польщі не більше трьох місяців. А кожен третій українець приїжджає на пів року.

Лише 4% емігрантів мають намір лишитися працювати у Польщі терміном понад рік. При цьому 65% респондентів заявили, що хочуть за нагоди приїхати працювати у цю країну знову.

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Пояснення експертів

Такі цифри можна пояснити тим, що більшість трудових мігрантів зі східної Європи – це сезонні працівники.

Наслідком короткострокової та кругової моделі міграції є працевлаштування працівників з України на нижчому рівні. Можливість легальної роботи лише на пів року означає, що багатьом компаніям не вигідно інвестувати в підготовку персоналу зі Сходу на вищі посади,

– пояснює ситуацію голова компанії Personnel Service Кшиштоф Інґльот.

Проте, президент правління компанії вказав на постійну тенденцію зростання, що стосується кращих пропозицій роботи працівникам з-за східного кордону. Наприклад, у 2019 році спеціалізовані посади займали 4% працюючих українців, а у 2021 році – вже понад 12%. Якщо новий проєкт міграційної політики Польщі буде реалізований, каже експерт, ці показники будуть зростати.

Експерти відзначили, що проєкт "Польська міграційна політика: напрямки діяльності 2021 –2022" передбачає поповнення дефіциту на ринку праці значною часткою висококваліфікованих іноземців та кваліфікованих робітників. Положення проєкту, серед іншого, говорять про:

збільшення кількості іноземців, які виконують дефіцитні професії, зокрема у медичній сфері;

залучення до Польщі іноземців, які навчаються на спеціальностях важливих із точки зору державної політики розвитку, враховуючи технічні та ІТ-факультети;

впорядкування процесу визнання кваліфікацій, іноземних сертифікатів та дипломів.

Це дуже добрий напрямок змін, тим більше, що працівники з України часто працюють у Польщі нижче своєї освіти та кваліфікацій, зазначають організатори проєкту.

Цікаво, що у вищезгаданому дослідженні компанії Personnel Service половина опитаних мають вищу освіта. При цьому 71% з них займають у Польщі нижчі посади, ніж дозволяють отримані ними кваліфікації. Наприклад, кожен п'ятий респондент працює у сфері послуг. Лише 5% опитаних виконують розумову працю. Менше як 1% належать до управлінського персоналу. ​