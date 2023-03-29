Карлів міст – справжній символ чеської столиці. Ба більше, ця споруда є однією з найбільш відвідуваних пам'яток Чехії. Але наскільки добре ви знаєте Карлів міст? Ось 5 цікавих фактів про цей старовинний міст, які мало хто знає.

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5 фактів про Карлів міст

#1

Попри те, що міст відомий як "Карлів міст", офіційна його назва – "Кам'яний міст" (Kamenný most).

#2

Статуя святого Яна Непомуцького була встановлена на мосту впродовж найтривалішого періоду – з 1683 року. За легендою, Яна скинули з мосту за те, що він проти волі короля Вацлава IV призначив нового абата чи відмовився розкрити таємницю сповіді його дружини.

Карлів міст у Празі / Фото pexels

#3

У 1848 році на Кам'яному мосту у Празі сталося криваве зіткнення між чеськими повстанцями та австро-угорськими військами. В результаті цього багато людей загинули. Ця подія стала відомою як "Карлова битва".

#4

Одне з повір'їв говорить, що якщо доторкнутися рукою до будь-якої скульптури на Карловому мосту та загадати бажання, воно обов'язково здійсниться.

#5

На початку XX століття на Карловому мосту працював трамвай, який перевозив людей через річку Влтаву. Проте курсування трамвая довелося припинити через проблеми з безпекою та стійкістю мосту. Перестав їздити громадський транспорт мостом у 1905 році.

Сподіваємося, ви дізнались щось нове з нашої короткої добірки фактів про Карлів міст у Празі. Якщо ви плануєте подорож до столиці Чехії, не забудьте внести цю локацію у свій список визначних місць, які треба побачити. Карлів міст дійсно є вражаючою спорудою.