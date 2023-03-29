Карлов мост – настоящий символ чешской столицы. Более того, это сооружение является одним из самых посещаемых достопримечательностей Чехии. Но насколько хорошо вы знаете Карлов мост? Вот 5 интересных фактов об этом старинном мосте, которые мало кто знает.

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5 фактов о Карловом мосте

#1

Несмотря на то, что мост известен как "Карлов мост", официальное его название – "Каменный мост" (Kamenný most).

#2

Статуя святого Яна Непомуцкого была установлена на мосту в течение самого продолжительного периода – с 1683 года. По легенде Яна сбросили с моста за то, что он против воли короля Вацлава IV назначил нового аббата или отказался раскрыть тайну исповеди его жены.

Карлов мост в Праге / Фото pexels

#3

В 1848 году на Каменном мосту в Праге произошло кровавое столкновение между чешскими повстанцами и австро-венгерскими войсками. В результате этого многие погибли. Это событие стало известным как "Карлова битва".

#4

Одно из поверий говорит, что если прикоснуться рукой к любой скульптуре на Карловом мосту и загадать желание, оно обязательно сбудется.

#5

В начале XX века на Карловом мосту работал трамвай, перевозивший людей через реку Влтаву. Однако курсирование трамвая пришлось прекратить из-за проблем с безопасностью и устойчивостью моста. Перестал ездить общественный транспорт на мосту в 1905 году.

Надеемся, вы узнали что-то новое из нашей краткой подборки фактов о Карловом мосте в Праге. Если вы планируете путешествие в столицу Чехии, не забудьте внести эту локацию в свой список достопримечательностей. Карлов мост действительно является поразительным сооружением.