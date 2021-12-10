Про це йдеться в повідомленні Національного фонду охорони здоров'я. Надання медичним установам коштів для додаткових виплат у зв'язку з боротьбою з коронавірусною інфекцією регламентовано відповідним наказом президента Національного фонду охорони здоров'я, який було підписано 30 листопада поточного року.

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Хто може отримати 5 тисяч злотих до зарплати

Згідно з новими правилами, на одноразову доплату претендують ті працівники, які протягом не менше 21 дня з 1 червня 2021 року по 30 листопада 2021 року здійснювали професійну діяльність у безпосередньому контакті з хворими на вірус SARS-CoV-2 та працювали у палатах, де медзаклад надає ліжка пацієнтам з підозрою на коронавірусну інфекцію та підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2.

Жителі Польщі, які відповідають описаним вище критеріям і хочуть отримати свої 5 тисяч злотих, повинні станом на момент подання заяви про отримання одноразової грошової винагороди працювати у медзакладі офіційно (тобто, на підставі трудового або цивільно-правового договору).

Коронавірус в Польщі

Нагадуємо, що за час пандемії COVID-19 у Польщі було зафіксовано 3,76 мільйона випадків захворювання на коронавірус.

87 357 жителів Польщі померли від коронавірусної інфекції.

54,3% жителів країни пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Всього в Польщі було введено 43,5 мільйона доз вакцин.

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