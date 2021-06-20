Кожна із зазначених дефініцій є певною філософією, яку сповідують шведи. У них точно можна повчитися тому, як насолоджуватися звичними, на перший погляд, речами.

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Fredagsmys

Fredagsmys є однією з найбільш популярних шведських традицій. Поняття складається з двох слів: fredag (п'ятниця) та mys (затишок). Слово означає затишний п'ятничний вечір, який проводять із найближчими: сім'єю або друзями.

Головні атрибути Fredagsmys: диван із пледами й подушками, телевізор, прості закуски та смачні напої.

Fredagsmys означає затишний вечір п'ятниці із рідними / Фото Unsplash

Fika

Це слово передбачає шведську традицію робити швидку перерву в роботі на каву. Fika допомагає відпочити, відволіктися та приділити час колегам. Це свого роду ритуал, який є важливою частиною шведської культури.

Важливе зауваження: на Fika ніколи не ходять поодинці. У цій перерві важливе спілкування з друзями та зміцнення стосунків.

Традицію Fika підтримують у кожній компанії. Часто перерва на каву навіть прописана як правило у внутрішніх документах. А ще в більшості корпорацій є кімната для Fika з кавоваркою і закусками.

Fika означає перерва на каву зі співробітниками / Фото Unsplash

Jantelagen

Малиновий костюм, товстий золотий ланцюжок на шиї, годинник за тисячі євро – все це не про шведів. У країні існує негласне правило не виділятися. Jantelagen зображає філософію мінімалізму і скромності. Тобто, диктує не хизуватися досягненнями та статками. Навіть великі бізнесмени, політики та члени королівської родини ведуть скромний спосіб життя.

Jantelagen зображає філософію мінімалізму і скромності / Фото Unsplash

Sommarstuga

Sommarstuga – це дерев'яний котедж яскраво-червоного кольору з білими віконними рамами, побудований десь на узліссі чи на березі маленького озера. Там шведи насолоджуються природою і життям в моменті.

Sommarstuga – це своєрідний дерев'яний котедж / Фото bzh.life

Jämställdhet

Принцип рівноцінності кожного індивіда незалежно від статі, релігії, етнічного походження, віку, сексуальної ідентичності тощо виховують у шведах протягом усього життя. Jämställdhet розповідає саме про це.

Термін торкається також і теми фемінізму. Цікаво, що у Швеції майже половина депутатів у парламенті – жінки. А ще тричі за історію Швеції жінка ставала міністром оборони.

Jämställdhet – це шведська філософія рівності / Фото Unsplash