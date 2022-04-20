5 сайтів, на яких українські біженці можуть шукати роботу за кордоном
20 квітня 2022 , 13:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
З початком масштабної війни в Україні багато хто втратив роботу, а відповідно й дохід. Тож для багатьох біженців евакуація за кордон – це не лише порятунок від злочинних безчинств окупантів, а й шанс працевлаштуватися.
Тож де громадянам України шукати роботу в Європі? Ми ділимося невеличкою добіркою корисних ресурсів, де можна знайти вакансії в країнах ЄС на випадок, якщо ви опинились за кордоном після 24 лютого.
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Сайти з пошуку роботи у Європі
- helpukrainians.jooble.org — безкоштовний сайт, створений спеціально для працевлаштування українських біженців у ЄС. Тут можна шукати вакансії у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Німеччині, Молдові та Румунії.
- happymonday.ua — тут українці можуть знайти дистанційну роботу або вакансії за межами країни.
- ePraca — мобільний застосунок для пошуку роботи у Польщі.
- hireforukraine.org — сайт, де українці можуть розміщувати резюме, вказавши навички та країну перебування, які потім переглядають зацікавлені роботодавці.
- jobsforukraine.net — відкриті для українців вакансії в галузі науки, промисловості, спорту та мистецтва.
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