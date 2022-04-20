Тож де громадянам України шукати роботу в Європі? Ми ділимося невеличкою добіркою корисних ресурсів, де можна знайти вакансії в країнах ЄС на випадок, якщо ви опинились за кордоном після 24 лютого.

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Сайти з пошуку роботи у Європі

helpukrainians.jooble.org — безкоштовний сайт, створений спеціально для працевлаштування українських біженців у ЄС. Тут можна шукати вакансії у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Німеччині, Молдові та Румунії.

— безкоштовний сайт, створений спеціально для працевлаштування українських біженців у ЄС. Тут можна шукати вакансії у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Німеччині, Молдові та Румунії. happymonday.ua — тут українці можуть знайти дистанційну роботу або вакансії за межами країни.

— тут українці можуть знайти дистанційну роботу або вакансії за межами країни. ePraca — мобільний застосунок для пошуку роботи у Польщі.

— мобільний застосунок для пошуку роботи у Польщі. hireforukraine.org — сайт, де українці можуть розміщувати резюме, вказавши навички та країну перебування, які потім переглядають зацікавлені роботодавці.

— сайт, де українці можуть розміщувати резюме, вказавши навички та країну перебування, які потім переглядають зацікавлені роботодавці. jobsforukraine.net — відкриті для українців вакансії в галузі науки, промисловості, спорту та мистецтва.

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