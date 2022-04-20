Так где же гражданам Украины искать работу в Европе? Мы делимся небольшой подборкой полезных ресурсов, где можно найти вакансии в странах ЕС на случай, если вы оказались за границей после 24 февраля.

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Сайты по поиску работы в Европе

helpukrainians.jooble.org – бесплатный сайт, созданный специально для трудоустройства украинских беженцев в ЕС. Здесь можно найти вакансии в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Германии, Молдове и Румынии.

happymonday.ua – здесь украинцы могут найти дистанционную работу или вакансии за пределами страны.

– ePraca – мобильное приложение для поиска работы в Польше.

hireforukraine.org – сайт, где украинцы могут размещать резюме, указав навыки и страну пребывания, которые затем просматривают заинтересованные работодатели.

– jobsforukraine.net – открытые для украинцев вакансии в области науки, промышленности, спорта и искусства.