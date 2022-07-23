5 порад, які допоможуть розумно витрачати та економити в Чехії на тлі інфляції

Практично по усій Європі фіксують значний рівень інфляції. Зокрема, в Чехії зростання загального рівня цін стало рекордним за останні майже 20 років.

Так, ціни на харчі в Чехії зростають разом з інфляцією і, у порівнянні з минулим роком, покупці не сильно економлять навіть на товарах за знижками. Річна інфляція в Чеській Республіці зросла з 14,2% у квітні до 16% у травні. Цей показник став найвищим з грудня 1993 року (тоді зростання цін становило 18,2%). З огляду на таку ситуацію, не буде зайвим розумно оптимізувати свої витрати.

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Як економити в Чехії: 5 дієвих порад

Перегляньте свої тарифи та підписки. Можливо, вийде змінити тарифний план мобільного оператора або домашнього інтернету на дешевший, відмовитися від платних сервісів, які не так часто використовуєте.

Можливо, вийде змінити тарифний план мобільного оператора або домашнього інтернету на дешевший, відмовитися від платних сервісів, які не так часто використовуєте. Не сплачуйте за грошові перекази додому. Багато хто перераховує кошти з Чехії, використовуючи банківський переказ і втрачаючи час та гроші на невигідному обмінному курсі конвертації валют. Сюди додаються й високої комісії за послугу. Але можна використовувати інші рішення без доплати за швидкість, наприклад.

Багато хто перераховує кошти з Чехії, використовуючи банківський переказ і втрачаючи час та гроші на невигідному обмінному курсі конвертації валют. Сюди додаються й високої комісії за послугу. Але можна використовувати інші рішення без доплати за швидкість, наприклад. Оптимізуйте витрати на комуналку. Перевірте справність сантехніки, переходьте на енергозберігаючі лампочки та на енергомісткі побутові прилади.

Перевірте справність сантехніки, переходьте на енергозберігаючі лампочки та на енергомісткі побутові прилади. Плануйте свій раціон. Не купуйте зайвого та використовуйте весь потенціал морозилки, заморожуючи заздалегідь куплені продукти або безкоштовно зібрані у громадських садах фрукти та ягоди.

Не купуйте зайвого та використовуйте весь потенціал морозилки, заморожуючи заздалегідь куплені продукти або безкоштовно зібрані у громадських садах фрукти та ягоди. Перегляньте необхідність використання автомобіля. Можливо, тимчасово слід перейти на альтернативний транспорт?

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