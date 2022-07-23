Так, ціни на харчі в Чехії зростають разом з інфляцією і, у порівнянні з минулим роком, покупці не сильно економлять навіть на товарах за знижками. Річна інфляція в Чеській Республіці зросла з 14,2% у квітні до 16% у травні. Цей показник став найвищим з грудня 1993 року (тоді зростання цін становило 18,2%). З огляду на таку ситуацію, не буде зайвим розумно оптимізувати свої витрати.
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Як економити в Чехії: 5 дієвих порад
- Перегляньте свої тарифи та підписки. Можливо, вийде змінити тарифний план мобільного оператора або домашнього інтернету на дешевший, відмовитися від платних сервісів, які не так часто використовуєте.
- Не сплачуйте за грошові перекази додому. Багато хто перераховує кошти з Чехії, використовуючи банківський переказ і втрачаючи час та гроші на невигідному обмінному курсі конвертації валют. Сюди додаються й високої комісії за послугу. Але можна використовувати інші рішення без доплати за швидкість, наприклад.
- Оптимізуйте витрати на комуналку. Перевірте справність сантехніки, переходьте на енергозберігаючі лампочки та на енергомісткі побутові прилади.
- Плануйте свій раціон. Не купуйте зайвого та використовуйте весь потенціал морозилки, заморожуючи заздалегідь куплені продукти або безкоштовно зібрані у громадських садах фрукти та ягоди.
- Перегляньте необхідність використання автомобіля. Можливо, тимчасово слід перейти на альтернативний транспорт?
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