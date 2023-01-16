Так, по переїзду до Чехії і отримання посвідки на постійне проживання, мігранти часто забувають, наприклад, стежити за терміном дії своїх документів. Тож нагадуємо іноземцям, які обрали Чехію для життя, про що варто пам'ятати за кордоном.

Читайте також Медицина у Великій Британії: від безплатних послуг до оплати 150% від вартості

5 головних помилок іноземців

з посвідкою на постійне проживання у Чехії

Іммігранти плутають поліцію для іноземців із Міністерством внутрішніх справ

Іноземці в Чехії часто плутають поліцію для іноземців і МВС (OAMP). Водночас з 1 січня 2011 року заяви на видачу та продовження посвідки на проживання у Чехії приймає лише міністерство.

Не проживають за вказаною в заяві адресою

Багато іноземців у Чехії вважають, що не обов'язково жити за тією адресою, яка була вказана у заяві. Насправді це також може стати приводом відмови у видачі посвідки на проживання. Крім того, іноземні громадяни часто купують підтвердження про проживання, яке пропонують багато агентств та посередників. Це вважається порушенням закону.

Забувають повертати прострочені біометричні карти

Відповідно до закону № 326/199Sb (§103/i) іноземці повинні вчасно повернути недійсні особисті документи (передусім, біометричні карти). Прострочену біометричну карту потрібно повернути без затримок. Тим часом адміністративні органи виділяють іммігрантам на повернення карти досить великий термін – 30 днів. Максимальний штраф за прострочення – 5000 крон.

Не повідомляють вчасно про важливі зміни

Якщо ви змінили адресу проживання або змінили дані в особистих документах, необхідно вчасно повідомити адміністративні органи. За прострочення також можна отримати штраф. Так, про зміну адреси потрібно повідомляти до 30 днів з моменту зміни, якщо за новою адресою ви плануєте жити більше, ніж 30 днів. Якщо у вас змінилися особисті дані в документах або втратили чи пошкодили біометричну карту, про це також потрібно повідомити до 3 робочих днів.

Не знають, для чого потрібна проміжна віза / візова наклейка

Проміжна віза потрібна для виїзду за кордон, коли ви чекаєте на розгляд вашої заяви. Офіційно вона називається "візова наклейка".