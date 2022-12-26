5 польських фільмів, які варто подивитися на Новий рік

Жоден Новий рік не обходиться без перегляду тематичних фільмів. І якщо ви досі в пошуках святкового кіно, то ми пропонуємо подивитися польську різдвяну класику.

Бо ж культові світові фільми бачив, мабуть, кожен. І не один раз. То чому б не познайомитися ближче з іншою культурою? Різдво та Новий рік – найголовніші свята для поляків, і тамтешній кінематограф може похизуватися гідними атмосферними стрічками. Зберігайте добірку польського різдвяного кіно.

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Що дивляться на Різдво та Новий рік у Польщі

Листи до М. (Listy do M.)

Головний герой стрічки – діджей на радіо Миколай. До нього часто дзвонять в ефір, він уважно прислухається до проблем незнайомців, підтримує їх, дає їм поради, проте зі своїми особистими проблемами впоратися ніяк не може. Микола вже не один рік відзначає Різдво на роботі, тоді як його син Костек сидить удома, слухаючи тата по радіо. Але, як відомо, на свята трапляються чудеса.

Легка романтична комедія, знята за мотивами західних. Популярне польське кіно на різдвяну тематику останніх років. Фільм налічує чотири частини, зняті у 2011 – 2020 роках.

Listy do M. / Фото kultura.gazeta

Жовтий шарф (Żółty szalik)

Історія бізнесмена-алкоголіка, який на Різдво отримав у подарунок від матері шарф – символ оновлення та змін. Цей фільм зняв класик польського кіно Януш Моргенштерн, а головну роль зіграв легендарний Януш Гайос.

Żółty szalik / Фото vod

Ніч святого Миколая (Noc swietego Mikolaja)

Фільм розповідає про двох злочинців, яким доводиться зобразити "щедрого святого". Герої принесли подарунки дітям, які в результаті теж змінюються під впливом Різдва.

Noc swietego Mikolaja / Фото programtv.naziemna

Посеред нічної тиші (Wsród nocnej ciszy)

Трилер, у якому Різдво Христове стає тлом для злочинів дітовбивці. Для польського кінематографа свято – це час не лише зворушливих історій.

Wsród nocnej ciszy / Фото ponapisach

Надзвичайно спокійна людина (Niespotykanie spokojny człowiek)

Легка комедія, яку зняв легендарний режисер Станіслав Барея. Герой картини – селянин родом із колишніх східних польських земель – намагається знайти своєму синові відповідну дружину.

Niespotykanie spokojny człowiek / Фото programtv.naziemna