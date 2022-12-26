Ведь культовые мировые фильмы видел, пожалуй, каждый. И не раз. Так почему бы не познакомиться поближе с другой культурой? Рождество и Новый год – самые главные праздники для поляков, и их кинематограф может похвастаться достойными атмосферными лентами. Сохраняйте подборку польского рождественского кино.

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Что смотрят на Рождество и Новый год в Польше

Письма к М. (Listy do M.)

Главный герой ленты – диджей на радио Николай. К нему часто звонят в эфир, он внимательно прислушивается к проблемам незнакомцев, поддерживает их, дает им советы, однако со своими проблемами справиться никак не может. Николай уже не один год отмечает Рождество на работе, в то время как его сын Костек сидит дома, слушая папу по радио. Но, как известно, на праздники встречаются чудеса.

Легкая романтическая комедия, снятая по западным мотивам. Популярное польское кино на рождественскую тему последних лет. Фильм насчитывает четыре части, снятые в 2011 – 2020 годах.

Listy do M. / Фото kultura.gazeta

Желтый шарф (Żółty szalik)

История бизнесмена-алкоголика, получившего на Рождество в подарок от матери шарф – символ обновления и перемен. Этот фильм снял классик польского кино Януш Моргенштерн, а главную роль сыграл легендарный Януш Гайос.

Żółty szalik / Фото vod

Ночь святого Николая (Noc swietego Mikolaja)

Фильм рассказывает о двух преступниках, которым приходится изобразить "щедрого святого". Герои принесли подарки детям, которые в результате тоже меняются под влиянием Рождества.

Noc swietego Mikolaja / Фото programtv.naziemna

Посреди ночной тишины (Wsród nocnej ciszy)

Триллер, в котором Рождество Христово становится фоном для преступлений детоубийцы. Для польского кинематографа праздник – это время не только трогательных историй.

Wsród nocnej ciszy / Фото ponapisach

Чрезвычайно спокойный человек (Niespotykanie spokojny człowiek)

Легкая комедия, снятая легендарным режиссером Станиславом Бареем. Герой картины – крестьянин родом из бывших восточных польских земель – пытается найти своему сыну соответствующую жену.

Niespotykanie spokojny człowiek / Фото programtv.naziemna