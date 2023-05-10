Самые дешевые курорты Средиземноморья летом 2023 года
Поэтому туристическое издание Travel Off Path составило список из пяти самых дешевых средиземноморских направлений на лето 2023 года. Где можно будет отдохнуть не за все деньги мира читайте в материале!
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Бенидорм, Испания
Оценка бюджетного пляжного отдыха: 7,76/10
Этот курорт является фаворитом среди молодежи и семей, которые ищут доступный отдых на берегу Средиземного моря.
Здесь комфортная температура воздуха, а цены на питание и проживание самые низкие в Испании. Двухместный номер на одну ночь в августе стоит всего 141 доллар; за еду и пиво в недорогих ресторанах придется выложить 14 долларов.
Бенидорм в Испании / Фото UnSplash
Валенсия, Испания
Оценка бюджетного пляжного отдыха: 7,37/10
Валенсия, основанная как римская колония еще в 138 году до н. э, является лучшим направлением для экспатов во всем мире. Это перспективное направление на юге Испании, отличающееся отличным выбором музеев, песчаных пляжей и древнего наследия.
Он составляет 3400 кликов Google в год, и это не удивляет, учитывая его доступность и отличную погоду: блюда в обычных ресторанах в центре Валенсии стоят примерно 13 долларов, а город наслаждается более 300 солнечными днями в год.
Солнечная Валенсия / Фото UnSplash
Бодрум, Турция
Оценка бюджетного пляжного отдыха: 6,67/10
Бодрум на Анатолийском полуострове в Турции является одним из лучших бюджетных направлений в Восточном Средиземноморье, где еда стоит в среднем 5 долларов, а ночлег в отеле – примерно 88 долларов в пиковом месяце августе.
Пляж в Бодруме / Фото UnSplash
Кроме того, в Бодруме отличные пляжи и множество достопримечательностей. Этот город получает 1300 поисковых запросов у Google по пляжному отдыху в год.
Афины, Греция
Оценка бюджетного пляжного отдыха: 5,58/10
Столица с тысячелетним наследием и увлекательной историей привлекает туристов историческими достопримечательностями, музеями, а также мощеными улочками, заполненными кафе и сувенирными магазинами. Также от центра Афин легко можно добраться до многочисленных пляжей, расположенных по обе стороны Средиземного моря.
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Здесь хоть и не самое дешевое жилье, но вполне бюджетная еда – в среднем 12 евро за ужин и доступное транспортное сообщение.
Живописные улочки Афин / Фото UnSplash
Аликанте, Испания
Оценка бюджетного пляжного отдыха: 5,58/10
Расположенный на испанской "Коста-Бланке", Аликанте является увлекательным прибрежным направлением, которое в последние годы пользуется большим спросом среди молодых путешественников. Все из-за его современных зон развития и насыщенной ночной жизни, которая отличает его от других исторических, более традиционных испанских городов. Это еще и одно из самых лучших солнечных мест для отдыха в Средиземноморье.
Пляжи Аликанте / Фото UnSplash
Пиво и еда в дешевом ресторане обойдется вам всего в 16 долларов, в то время как стоимость проживания в отеле в среднем составляет 162 доллара.