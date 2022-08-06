5 куточків Іспанії, де прохолодно навіть влітку

Як практично й всю Європу, Іспанію накрила уже не одна хвиля пекельної спеки. Після таких аномально високих температур повітря іспанці мріють, аби літо якнайшвидше закінчилося

І поки в одних на думці свіжі осінні дні, інші їдуть туди, де досить прохолодно навіть влітку. Сьогодні розповімо про п'ять сіл Іспанії, де стовпчики термометра здебільшого не підіймають вище, аніж +20 градусів за Цельсієм.

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5 прохолодних сіл Іспанії

Ezcaray (Ла Ріоха)

Перше село, куди можна втекти від нестерпної спеки – це Ezcaray у регіоні Ла Ріоха. Середня температура вдень у літню пору сягає всього +19 градусів. Відмінна можливість займатися активними видами спорту та відправлятися в тривалі піші прогулянки.



Ezcaray / Фото agoda

Isaba (Наварра)

Долина Valle del Roncal дбайливо захищає це село від спеки, тому сюди часто з'їжджаються у пошуках свіжого літа та неспішних прогулянок у пошуках архітектурних перлин.



Село Isaba / Фото mapcarta

Puebla de Lillo (Кастилія та Леон)

У горах середня літня температура не перевищує +17 градусів, яку важко назвати літньою. Ідеальне місце для любителів природи та зимових видів спорту. Проте влітку тут теж є чим зайнятися: вивчити місцеву культуру, відправитися в гастротур, взяти участь у народних гуляннях, що відбуваються у серпні та, звичайно ж, поєднатися з природою.



Puebla de Lillo / Фото weathercrave

Bellver de la Cerdanya (Каталонія)

Усього +19 градусів у липні роблять цей населений пункт чудовим місцем для порятунку від спеки в Іспанії. Це каталонське місто, крім того, може похизуватися великою кількістю варіантів для спортивного туризму.



Bellver de la Cerdanya / Фото agoda

Cercedilla (Мадридська спільнота)

Середня денна температура влітку тут може коливатися від +11°C до +20°C, що відмінно підходить для тих, хто ненавидить спеку. У Cercedilla можна насолодитися багатою історичною спадщиною та красою природи.



Cercedilla / Фото thetrainline