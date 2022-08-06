И пока у одних на уме свежие осенние дни, другие уезжают туда, где довольно прохладно даже летом. Сегодня расскажем о пяти деревнях Испании, где столбики термометра в большинстве своем не поднимают выше, чем +20 градусов по Цельсию.
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5 прохладных деревень Испании
Ezcaray (Ла Риоха)
Первое село, куда можно уйти от невыносимой жары – это Ezcaray в регионе Ла-Риоха. Средняя температура днем в летнее время достигает всего +19 градусов. Отличная возможность заниматься активными видами спорта и отправляться в длительные пешие прогулки.
Ezcaray / Фото Agoda
Isaba (Наварра)
Долина Valle del Roncal бережно защищает эту деревню от жары, поэтому сюда часто съезжаются в поисках свежего лета и неспешных прогулок в поисках архитектурных жемчужин.
Деревня Isaba / Фото mapcarta
Puebla de Lillo (Кастилия и Леон)
В горах средняя летняя температура не превышает +17 градусов, которую трудно назвать летней. Идеальное место для любителей природы и зимних видов спорта. Однако летом здесь тоже есть чем заняться: изучить местную культуру, отправиться в гастротур, поучаствовать в народных гуляниях, которые проходят в августе и, конечно же, соединиться с природой.
Пуэбла-де-Лилло / Фото Weathercrave
Bellver de la Cerdanya (Каталония)
Всего +19 градусов в июле делают этот населенный пункт отличным местом для спасения от жары в Испании. Этот каталонский город, кроме того, может похвастаться множеством вариантов для спортивного туризма.
Бельвер-де-ла-Серданья / Фото Agoda
Cercedilla (Мадридское сообщество)
Средняя дневная температура летом здесь может колебаться от +11°C до +20°C, что отлично подходит для ненавидящих жару. В Cercedilla можно насладиться богатым историческим наследием и красотой природы.
Cercedilla / Фото thetrainline