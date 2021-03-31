5 країн Європи, звідки українці переказали найбільше грошей додому в 2020 році

Понад 330 мільйонів євро переказали у 2020 році в Україну наші співгромадяни, що живуть та працюють за кордоном. Найбільше коштів надійшло з Польщі, Литви, Німеччини, Угорщини та Великобританії.

Таку інформацію за підсумками своєї діяльності оприлюднив онлайн-сервіс грошових переказів TransferGo. Згідно з його статистикою, обсяг переказаних грошей торік зріс на 75%, кількість транзакцій – на 74%, якщо порівнювати з показниками 2019 року.

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Обсяг переказаних грошей торік суттєво зріс / Фото pixabay

За підрахунками Міністерства соціальної політики, у 2019 році налічувалося 3,2 мільйона трудових мігрантів з України. У 2021 році, за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень, кількість таких осіб становить 2,5 – 3 мільйона осіб.

Порівнюючи ці цифри, можна припустити, що пандемія Covid-19 та карантинні заходи суттєво не вплинули на масштаби трудової міграції. Так само на стабільному рівні залишався й обсяг переказів грошей від українців з-за кордону. Як зазначається у звіті Національного банку, у 2020 році він навіть зріс майже на 2%.

Як вплинула пандемія на українців за кордоном

Соціологічна група "Рейтинг" , яка проводила опитування щодо міграційних настроїв серед українців у 2019 – 2020 роках, встановила, що. Якщо два роки тому про виїзд за кордон задумувалося 35% мешканців України, то торік – уже 38%. Найбільше схильними до міграції були люди у віці 18-29 і 30-39 років – 61% і 52% відповідно.

TransferGo теж провів внутрішнє опитування серед своїх клієнтів, щоб з’ясувати, як вплинула коронавірусна криза на життя наших земляків за межами України. Більшість із респондентів підтвердили, що вони продовжували регулярно надсилати гроші в Україну, навіть якщо стали заробляти менше. Водночас учасники опитування були майже одностайними в тому, що 2020 рік видався досить важким і суттєво змінив їхні життєві цінності.

Українці надсилали гроші в Україну попри пандемію / Фото Unsplash

"Безумовно для моєї родини це був важкий рік, як і для більшості людей у світі. На жаль, пандемія забрала життя декількох близьких нашій родині людей. І це наштовхує на думку, що наш час є дуже обмеженим, тому кожну хвилину потрібно цінувати на вагу золота. Але серед усіх негараздів були й позитивні моменти, найважливішим з яких стало народження дитини", – розповідає Іван А. з Великобританії.

Змінилося моє ставлення до оточуючих. Я більше часу став приділяти собі та своїй родині, почав ставити у пріоритет власні інтереси, – каже Роман Ш. з Польщі.

Однак це ж опитування показало, що незважаючи на нові складнощі, більшість із мігрантів поки що не налаштовані повертатися додому. Наприклад, Тетяна П. за період локдауну двічі втрачала роботу у Великобританії, але все одно вирішила залишитися.

Їй доводиться допомагати батькам, котрі живуть в Україні, а з українською зарплатою коштів на це не вистачало. Для Тетяни вкрай важливо, що близькі їй люди мають регулярну фінансову підтримку від неї, особливо у нинішній кризовий час.

У 2020 році, коли пересування між країнами було обмежене, а в деякі періоди навіть неможливе, наша компанія безперебійно забезпечувала роботу сервісу, щоб українці мали змогу швидко та вигідно переказувати гроші з Європи своїм близьким та рідним в Україні, – наголошує Юрій Синенький, менеджер з маркетингу TransferGo.

Юрій Синенький / Фото TransferGo

Юрій сам мешкає за кордоном, тож із перших вуст знає, чим живуть клієнти компанії, які у них потреби і, що важливо, коли вони переказують кошти додому. Усі ці побажання компанія прагне максимально врахувати.

Сьогодні вже понад 2,5 мільйона людей у цілому світі є клієнтами TransferGo. Адже це клієнтоорієнтований сервіс, мета якого зробити надсилання грошових переказів таким же простим і доступним, як надсилання текстових повідомлень. Компанія потурбувалася про те, щоб її українські клієнти мали можливість отримати супровід рідною мовою, зателефонувавши або написавши повідомлення до служби підтримки.

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У 2020 році сервіс інвестував 10 мільйонів доларів у свій розвиток та розширення функціоналу. Зокрема, однією з ключових подій став початок співпраці з платіжними системами Visa і MasterCard, що дало змогу клієнтам сервісу миттєво відправляти й отримувати гроші на будь-яку банківську картку не тільки в Україну, але й у будь-яку з держав Європи.